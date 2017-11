Cross UNSS à Caen :  Un franc succès pour sa 27e édition ! [Photos]

Ce mercredi 15 novembre avait lieu le 27e cross scolaire à l'hippodrome de la prairie de Caen (Calvados). Réunissant environ 5000 jeunes de 8 à 18 ans, l'édition 2017 a de nouveau été une réussite...

Pas moins de 5000 jeunes se sont réunis à l'hippodrome de la Prairie de Caen (Calvados) ce mercredi 15 novembre 2017 pour participer au cross scolaire organisé par le Conseil Départemental et l'UNSS. Le soleil au rendez-vous, primaires, collégiens, et lycéens ont pu profité d'un panel d'activités en dehors de leurs horaires de course. "C'était le moment de faire passer des messages outre le sport. C'était l'occasion de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, à l'engagement, à la responsabilité écologique. Je pense que l'on a réussi", explique Clara Dewaële-Canouel, présidente du comité d'organisation.

Une grande fête du sport

Et si la 3e plus importante manifestation scolaire en France a l'habitude de se dérouler dans de bonnes conditions, c'est aussi grâce aux nombreux bénévoles mobilisés, soit 160 au total, dont 90 issus de l'UFR S.T.A.P.S (faculté de sport). Un engouement total autour du sport scolaire! "C'est vraiment une belle réussite. Quand on voit que les enfants sourient et qu'ils sont satisfaits, on peut se dire que l'on a réussit notre journée", se réjouit la Vice-Présidente du Département du Calvados. Rendez-vous l'année prochaine !

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Olympiades des métiers : la Normandie meilleure région de France

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin