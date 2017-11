Opération "Un bébé Un livre" sur l'agglomération du Havre

L'association des orthophonistes de la région du Havre (Seine-Maritime) organise jeudi 16 novembre 2017 sa traditionnelle opération Un bébé Un livre. Des orthophonistes vont offrir des livres aux nouveau-nés pour créer le contact avec les parents.

L'association des orthophonistes de la région havraise va se rendre dans les maternités de l'hôpital Monod et l'HPE du Havre ainsi que l'hôpital de Lillebonne (Seine-Maritime), à l'occasion de l'opération Un bébé Un livre. Des orthophonistes vont ainsi offrir un livre aux nouveau-nés. Une action de prévention, afin de créer un lien entre les enfants et les parents. C'est aussi un premier pas vers le langage, comme le souligne Laureen Bechen, la vice-présidente de l''association des orthophonistes de la région havraise:

Parler à son enfant dès la naissance

L'association des orthophonistes de la région havraise va distribuer entre 30 et 40 livres ce jeudi 16 novembre 2017. Plus qu'une distribution, c'est une opération de sensibilisation. Les orthophonistes vont discuter avec les parents pour leur expliquer le développement du langage et l'importance de parler à son bébé dès la naissance.

L'opération est réalisée en collaboration avec la ville du Havre, la CODAH et la librairie La Galerne.

Pour vous renseigner sur le langage contactez la Fédération nationale des orthophonistes.

