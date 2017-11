Formule 1 : premier abandon pour Ocon, toujours pas de points pour Gasly

Les deux pilotes normands ont connu une course difficile ce dimanche 12 novembre 2017 au Brésil. Esteban Ocon a connu son premier abandon en F1 tandis que Pierre Gasly n'est pas parvenu à inscrire ses premiers points malgré une belle remontée au classement.

Il fallait bien que ça arrive un jour. Mais plus tard aurait été préférable, selon Esteban Ocon. Ce dimanche 12 novembre 2017, l'Ébroïcien (Eure) a connu son premier abandon en Formule 1 lors du Grand-Prix du Brésil. Avant même la fin du premier tour, le pilote Force India s'est arrêté suite à un choc avec Romain Grosjean.

Fin de série pour Ocon

Un coup d'arrêt pour un Esteban Ocon qui se rapprochait doucement du record de Nick Heidfeld de 33 courses terminées d'affilée. Mais l'Eurois s'est finalement arrêté à 27. Après la course, il regrettait surtout de rien n'avoir à apprendre de ce premier abandon puisque lui estime ne pas avoir commis d'erreur.

La course n'a pas été beaucoup plus simple pour le Bois-Guillaumais Pierre Gasly, dont la Toro Rosso manquait cruellement de puissance moteur. S'il n'a pas terminé dans la zone des points, il a tout de même signé une prestation solide en terminant à la 12e place après être parti 19e. De bon augure alors que l'écurie italienne doit confirmer dans les jours à venir sa paire de pilotes pour la saison prochaine. En cas de bonne nouvelle, Gasly pourrait aborder plus détendu le dernier rendez-vous de la saison le dimanche 26 novembre à Abu Dhabi.

