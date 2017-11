L'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT) organise du 13 au 19 novembre 2017 la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. L'association veut modifier la perception du handicap e entreprise et dans la société.

La loi du 10 juillet 1987 instaure l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicaps dans les entreprises privées de 20 salariés et plus. La loi pas toujours respectée. En Normandie, ce sont 21,9 millions d'euros d'aides et de prestations qui sont consacrés au soutien de l'insertion et du maintien des personnes handicapées dans l'emploi. En 2016, Cap Emploi (organisme de placement spécialisé) a accompagné 3 927 nouvelles personnes dans notre région et ce sont 4 750 personnes en situation de handicap qui ont trouvé une activité.

Une semaine pour faire changer les mentalités

Pour modifier la perception du handicap en entreprise et dans la société, LADAPT organise du 13 au 19 novembre 2017 la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Il y a deux thèmes cette année: l'emploi accompagné (qu'il soit élargi aux chômeurs de longue durée, aux personnes éloignées de l'emploi, aux jeunes et à la scolarité accompagnée) et l'emploi des jeunes diplômés en situation de handicap. Différentes animations sont prévues en Normandie jusqu'au 17 novembre. À signaler également le premier salon virtuel de recrutement: Job pour tous (ouvert jusqu'au 17 novembre 2017). Il permet de reproduire le fonctionnement d'un salon de recrutement sans que les candidats, ni les recruteurs n'aient besoin de se déplacer, tout se fait en ligne. Des offres d'emploi par région sont disponibles.

