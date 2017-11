Bonne table : Le Nathaniel's, nouvelle adresse à Mondeville

C'est vers une toute nouvelle adresse que nous faisons halte cette semaine pour notre bonne table. Direction Mondeville (Calvados) pour tester le Nathaniel's

Les employés de la zone commerciale de Mondeville ont une nouvelle cantine. Depuis un peu plus d'une semaine, le tout nouveau restaurant Nathaniel's a ouvert ses portes routes de Paris. Un endroit lumineux ou tout respire le neuf à peine les portes franchies. Décoration épurée, comptoir en palette de bois et accessoires branchés forment le cadre de cette grande cantine améliorée.

Une savoureuse efficacité

À la carte, les différentes formules ont de quoi satisfaire tous les appétits et tous les budgets. Le plat unique est à 10.90 €, l'entrée/plat ou plat/dessert à 12.90€ et la complète à 14.90€. Au menu de ce midi, les entrées ont plutôt une tonalité marine, avec notamment des bulots à la mayonnaise ou des harengs. Côté plat, on retrouve les grands classiques de brasserie avec plusieurs pizzas, une bavette sauce roquefort ou encore une brandade de poissons. Pour nous, ce sera finalement une petite touche épicée avec un poulet au curry. Parmi les quatre accompagnements au choix, ma collègue opte pour les tagliatelles tandis que je penche pour un assortiment de légumes.

Pour la suite, difficile de résister au dessert: un brownie au chocolat nous fait de l'oeil depuis l'ardoise qui dresse la liste des trois notes sucrées proposées ce jour-là. Une gourmandise copieuse qui ne risque pas de vous laisser sur votre faim! À noter ici, l'accueil aimable et souriant, et le service ultra rapide. Parfaits pour respecter les horaires de bureau et profiter d'un repas sans redouter de terminer trop tard. Le tout est simple et efficace, et on y mange comme on mangerait à la maison!

Pratique. 3 chemin de la cavée, route de paris à Mondeville. Ouvert le midi de 11h à 14h. Tél. 02 31 82 21 69

