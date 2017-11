[Notre dossier] Street-art à Caen : l'art au coin de la rue

Samedi 2 décembre 2017, l'office de tourisme de Caen (Calvados) propose une visite du centre ville à travers l'art urbain. L'occasion de s'intéresser aux street-artistes caennais qui exposent leur art à chaque coin de rue.

Le Vaugueux, rue Saint-Pierre, rue Basse… autant de lieux bien connus des Caennais qui abritent de petites pépites d'art. "Il suffit de lever la tête pour les voir", explique Florent Dufour, guide pour l'office de tourisme de Caen. Depuis la rentrée de septembre, il propose une visite guidée du centre-ville à travers les différentes formes de street-art. La prochaine aura lieu le samedi 2 décembre.

S'approprier les espaces

Collages, pochoirs, fresques… L'art s'invite dans les rues de Caen et ne se cache pas. "Bien souvent, les artistes déposent leurs oeuvres à côté des plaques des noms de rue. C'est facilement visible et rapidement identifiable", continue Florent Dufour. Comme le chat poché noir et blanc du graffeur caennais Oré. Une trentaine est disposée dans le centre-ville. "Faire des séries permet aussi d'attirer l'attention des passants, de susciter leur curiosité", explique l'artiste. Ces interventions dans la rue sont pour lui un élément central de son art. "Je choisis les emplacements en fonction de la visibilité du lieu, du passage qu'il suscite et de l'atmosphère qu'il y a autour". Car même s'il fait son street-art sans aucune autorisation, son objectif est bel et bien d'être visible. "Je prends la liberté de m'approprier des espaces dans la ville, continue le graffeur, mon but est d'apporter une touche d'inédit dans la cité".

Et un peu de poésie. C'est en tout cas l'objectif visé par un autre street artiste caennais, Tizieu. "On fait vraiment partie de la ville. Au lieu de se cloisonner dans une salle, on expose à ciel ouvert". Tizieu, de son vrai nom Nicolas Lemercier, a notamment peint ses fresques dans l'ancien gymnase de Giberville ou dans l'ex grande halle de la SNM. "Je recherche le beau. C'est finalement un peu égoïste, je me fais plaisir sur de grands espaces. Il faut que l'art soit visible pour tous et par cette manière, on touche tout le monde, même ceux qui ne voudraient ne pas le voir".

Un tourisme alternatif

Durant la visite de Florent Dufour, une quinzaine d'éléments sont montrés dans des endroits touristiques mais pas que. "On commence la visite dans une petite impasse près de la rue Saint-Pierre. Ça n'est pas joli et on y fait souvent de drôles de rencontres mais ça permet de découvrir Caen sous un autre angle".

Ce tourisme alternatif permet de mettre en avant les artistes locaux et régionaux qui rayonnent souvent au-delà de la Normandie. Oré colle son fameux "serpent à plume" dans les rues de Paris, Marseille et même à Athènes ou Berlin. Un peu de Normandie au bout du monde. "Il faut vraiment valoriser ce patrimoine urbain. On a tout ce qu'il faut à Caen pour s'essayer et se faire un nom", explique Tizieu qui souhaite créer une association début janvier 2018 pour recenser tous les artistes de ces arts visuels.

C'est aussi le sens des visites de Florent Dufour. "Je termine souvent mes visites en disant "maintenant ouvrez l'oeil", ça permet de voir les choses autrement", conclut le guide de l'office de tourisme.

Pratique. Visite guidée street-art samedi 2 décembre à 17h. Réservation auprès de l'office de tourisme de Caen.