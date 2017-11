A Caen, "Hey coworking" propose un espace accueillant pour travailler et échanger

Au 47 Quai de Juillet à Caen (Calvados), "Hey Coworking" propose un espace pour travailler et échanger des idées. Ouverture le lundi 20 novembre 2017.

"Hey Coworking" est un nouvel espace de travail partagé situé au 47 Quai de Juillet à Caen (Calvados). Le projet mené par Emmanuelle Adamy et Sylvain Rauch va voir le jour lundi 20 novembre 2017. "Nous ne voulions plus travailler en télétravail alors nous avons repensé ce local pour proposer un espace où les travailleurs vont pouvoir échanger entre eux", précise Sylvain.

Créer une vraie émulation

À l'intérieur, des bureaux individuels et une grande table de travail, des salles de réunion, internet haut débit et un endroit plus cosy avec certainement "une console de jeux". Une espace cuisine sera également aménagé. "L'objectif est vraiment d'accueillir les gens comme à la maison. C'est un endroit qui va permettre de développer son réseau et d'échanger". Tous les types de travailleurs sont bien évidents attendus. "On veut créer une vraie émulation".

Sylvain et Emmanuelle organisent un après-midi portes ouvertes vendredi 17 novembre de 14h à 18h. Un abonnement mensuel ou une carte de 20 sessions seront également disponibles.

Pratique. Hey Coworking au 47 quai de juillet. Ouverture lundi 20 novembre. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.