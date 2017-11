Orne: Trente emplois à pourvoir dans l'industrie et les transports

Le 19 novembre 2017 à 15:50 Par : Eric Mas

Une trentaine d'emplois sont à pourvoir dans les domaines de l'industrie et du transport, dans une quinzaine d'entreprises sur les secteurs de Mortagne-au-Perche et de L'Aigle (Orne). Un recrutement via Internet débute ce lundi 20 novembre 2017.