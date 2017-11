Street-art : l'art urbain tricote la ville à Caen

L'association caennaise (Calvados) "Les héros du quotidien" propose des ateliers tricots tous les mardis soirs afin de tricoter des caches de couleurs à disposer sur les arbres de la ville.

Le street-art c'est également du tricot. À Caen (Calvados), l'association "Les héros du quotidien", propose des ateliers café-tricot tous les mardis soir de 18h à 20h. Le but est de recouvrir le mobilier urbain de fils de couleurs. Cette technique est appelée "yarn bombing". Dans le centre-ville, les arbres de la place des Quatrans sont déjà bien couverts pour l'hiver.

Redynamiser la ville

"Notre but est de mettre de la couleur dans la ville et de redynamiser le centre", explique Ophélie Jovelin, vice-présidente de l'association, qui a appris à tricoter grâce à une personne âgée. "On veut aussi montrer que tricoter n'est pas réservé à une catégorie d'âge et que tout le monde peut s'y mettre". Les six membres de l'association, envisage de continuer à disposer de la couleur vers le château de Caen, notamment pendant les travaux du tramway sur des palissades ou des barrières. "C'est une manière aussi d'attirer l'oeil et de mettre en avant des parties de la ville".