Cross UNSS : 5 000 élèves attendus aujourd'hui à Caen pour la 27e édition !

Ce mercredi 15 novembre 2017, près de 5 000 élèves, du primaire au lycée, fouleront la piste de l'hippodrome de la Prairie de Caen (Calvados) à l'occasion du traditionnel cross UNSS. Une 27e édition qui devrait séduire petits et grands.

Lors de l'édition 2016, ils n'étaient pas moins de 4 700 élèves sur le site de la Prairie de Caen (Calvados) pour participer au cross scolaire. Organisé par le Conseil départemental du Calvados en partenariat avec l'UNSS, il mobilise 160 bénévoles et devrait attirer cette année environ 5 000 jeunes. Les premiers sont attendus dès 9h15. Quatre courses le matin pour les primaires, et huit l'après-midi pour les collégiens et lycéens sont au programme.

Challenge handisport et nouvelles pratiques

Séances de dédicaces de sportifs de haut niveau de la ville de Caen, rencontres, découverte de nouvelles activités sportives, du handisport... plusieurs animations sont proposées tout au long de cette journée. Organisées sous trois pôles que sont activités nautiques, sports de nature et citoyenneté, le Département du Calvados a axé son travail sur la sensibilisation des jeunes. "En dehors du sport, on veut sensibiliser les jeunes sur le développement durable, la citoyenneté et la solidarité. Par exemple, cette année, l'action solidarité consiste à récolter un maximum de bouchons pour financer des équipements en faveur des personnes en situation de handicap. Cette fête sportive est un bon moyen pour sensibiliser les jeunes sur ces problématiques", explique Clara Dewaële-Canouel, référente sport et vie associative du Conseil départemental.

Quelques nouveautés

Et si les enfants étaient répartis par âge chez les primaires en 2016, ils avaleront les kilomètres selon leur allure cette année. Chez les collégiens et lycéens, la répartition se fait par année de naissance. Autre nouveauté : les jeunes mis à l'honneur. "En plus du groupe de musique "school of rock" du collège Lechanteur qui anime la journée, de jeunes reporters de la radio Toucan vont interviewer différents acteurs présents sur le cross", se réjouit Clara Dewaeële-Canoue. Une belle journée en perspective !

Pratique.Horaires : 9h-17h30. Lieu : Hippodrome de la Prairie, Boulevard Yves Guillou, 14000 Caen. Entrée gratuite.

