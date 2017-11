Un nouveau traitement contre l'acné chez les femmes développé près de Caen

Ce lundi 13 novembre 2017, le laboratoire Moulin Royal Cosmetics à Hérouville Saint-Clair (Calvados) vient de mettre au point un nouveau traitement contre l'acné, taillé sur mesure pour les femmes.

Il reste dans beaucoup d'esprit comme LE fléau de l'adolescence et pourtant, l'acné et ses boutons touchent aussi les adultes et en particulier les femmes. Et c'est en Normandie, dans le laboratoire de Moulin Royal Cosmetics à Hérouville Saint-Clair (Calvados), qu'est né le tout dernier produit pour le faire disparaître.

40 % des femmes touchées

"Dans ma pratique quotidienne, j'ai constaté que les traitements pour la femme adulte sont peu nombreux et provoquent des effets secondaires ou exigent d'avaler des médicaments qu'elles ont déjà pris à l'adolescence et elles sont un peu découragées", explique avec le docteur Michel Le Maitre, dermatologue qui a participé à son élaboration.

Pourtant, du fait du stress, de la prise de contraception ou encore d'une mauvaise alimentation, "40 % des femmes se plaignent d'avoir des boutons. Et on peut dire que 15 à 20 % des femmes qui ont des acnés suffisamment importantes pour nécessiter un traitement médical."

Un marché peu exploité

Proposée sous forme de masques à appliquer tous les deux jours pendant deux mois, cette nouvelle formule doit éviter tout effet secondaire comme l'assèchement de la peau en agissant à l'origine de cette "maladie chronique". Son point fort? "Il agit directement sur les mécanismes de formation de l'acné chez la femme, c'est-à-dire les glandes sébacées qui fabriquent le sébum, et donc le taux d'hormones mâles élevé qui provoque les boutons" précise le docteur Le Maitre.

Le produit est d'ores et déjà disponible dans de nombreuses pharmacies. En se positionnant sur ce créneau encore peu exploité, le laboratoire Moulin Royal espère décrocher un marché évalué entre 50 et 100 000 boîtes vendues sur toute la France d'ici trois ans.

