Le CBC a trouvé son nouveau pivot avant de jouer Roanne

Basket Pour remplacer Marc-Eddy Norelia blessé pour toute la saison, le Caen Basket Calvados a recruté un nouveau pivot : David Ramseyer, un joueur à la réputation sulfureuse. Ce renfort ne sera pas de trop avant d'affronter Roanne (Loire) leader du classement ce vendredi 17 novembre 2017.

Le problème qui traînait depuis le début de la saison du Caen Basket Calvados a pris fin ce lundi 13 novembre 2017 : l'intérieur David Ramseyer a signé au CBC pour compenser l'absence de Marc-Eddy Norelia, touché aux ligaments croisés dont la saison s'est terminée avant même de commencer. Le joueur franco-suisse de 29 ans a la réputation d'être très compliqué à gérer, ce qui n'effraie pas son entraîneur Hervé Coudray : "C'est un sanguin, mais son surplus d'énergie peut être très positive pour l'équipe. Le groupe marche déjà bien sans lui, son arrivée ne peut pas bouleverser cela".

Réception du co-leader du championnat

L'adversaire du CBC ce vendredi 17 novembre au Palais des sports de Caen, Roanne (Loire), trône au sommet du classement de Pro B avec 5 victoires sur les 5 premiers matchs, mais Caen, 4e n'est pas si loin. "C'est une équipe qui marche très bien et vise la montée en Pro A malgré sa saison moyenne l'an passé. On a des qualités sur lesquelles s'appuyer, on peut leur poser problème" annonce le coach. En plus d'être leader du championnat, Roanne est la ville de naissance et le club formateur du néo-caennais David Ramseyer, qui devrait malgré tout commencer derrière Bastien Vautier dans la hiérarchie des intérieurs.

