Athlétisme: Aurore Guérin vise les Europe de cross

Licenciée à l'Entente Athlétique Mondeville-Hérouville (Calvados), Aurore Guérin disputera les qualifications pour les championnats d'Europe de cross dimanche 19 novembre 2017 près de Dunkerque (Hauts de France).

Les saisons sont longues et se ressemblent en athlétisme. Alternant entre compétitions de piste, de salle ou de cross, Aurore Guérin s'apprête à disputer les qualifications pour les Europe de cross dimanche 19 novembre 2017 près de Dunkerque. Justement spécialiste de fond en 1500m ou 5000m, l'athlète de 27 ans semble avoir "le coeur qui balance pour le cross". Et pour cause, la manchoise de naissance rentre dans l'une des phases les plus décisives de sa saison de cross.

Un podium aux championnats de France

Car si l'amoureuse des longues distances avait remporté les 10km de la Mondeville Run en octobre dernier, l'événement n'en était qu'un simple entraînement par rapport aux grosses échéances qui l'attendent. "Ce type de course m'a permis de me jauger et de voir le travail qu'il restait à faire", explique-t-elle. "Là j'arrive vraiment sur les grosses échéances. L'objectif principal de l'année est de viser un podium en championnats de France et participer aux Europe de cross. Et bien sûr, battre des records", conclut l'internationale. En espérant qu'elle soit en-dessous des 29'24 réalisés lors de la dernière compétition de cross au niveau national de février dernier. Réponse dimanche sous les yeux de son coach Loïc Letellier.

A LIRE AUSSI.

Athlétisme : Succès populaire et sportif pour le 13e Meeting d'Hérouville-Saint-Clair !

Athlétisme: Bolt, seule la victoire compte

Athlétisme: Felix-Miller, la revanche des Jeux

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu