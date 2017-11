600.000 conducteurs sans permis : la réaction de jeunes normands

Près de six cent mille conducteurs en France roulent sans permis. Un tiers de ces conducteurs sont âgés entre 18 et 34 ans. Des élèves du collège Truffaut d'Argentan (Orne) ont reçu ce lundi 13 novembre 2017: le Trophée de la sécurité routière. Ils réagissent à ce chiffre.

En 2016, deux cent quarante et une personnes ont trouvé la mort dans un accident impliquant un conducteur sans permis, et deux cent trente-cinq avec quelqu'un qui n'était pas assuré.

Ce lundi 13 novembre 2017, les élèves de la " Troisième-3 " du collège Truffaut d'Argentan (Orne) ont reçu le Trophée de la Sécurité routière. À cette occasion, ils réagissent à ces chiffres dramatiques:

Celles et ceux qui roulent sans permis ou sans assurance risquent entre 800 et 30.000 euros d'amende, assortis de deux ans de prison, et de la saisie de leur voiture ou moto.

La préfète de l'Orne s'inquiète du nombre de conducteurs sans permis de conduire. - Eric Mas

Ces conducteurs indélicats risquent de s'endetter à vie pour indemniser les victimes de leurs accidents. S'ils ne peuvent pas payer, la loi prévoit que ce sera à leurs enfants, de le faire...