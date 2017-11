À Caen, un festival fait de la migration une fête

Déjà 20 ans que le Festival des Solidarités oeuvre pour la défense des droits humains et lutte contre les inégalités. Une nouvelle édition aura lieu du vendredi 17 novembre 2017 au dimanche 3 décembre 2017.

Jusqu'alors Semaine de la solidarité nationale, cette vingtième édition fait peau neuve en changeant de nom. Désormais identifié comme le Festival des solidarités avec une identité visuelle plus festive et une autre dimension : celle de démontrer que la solidarité se vit à plusieurs échelles ! L'autre nouveauté pour cette édition, c'est son format. Pendant deux semaines associations, établissements scolaires et collectivités s'impliqueront dans près de 400 communes sur des questions telles que l'environnement, les migrations, le commerce..... Un rendez vous grand public et de proximité.

Repas festif à Hérouville

Hérouville Saint Clair proposera une soirée spécialement dédiée aux projets internationaux de jeunes et mettra l'accent sur les dispositifs de mobilité internationale. Placée sous le signe de la convivialité, cette soirée organisée au Pôle Animation Jeunesse des Belles Portes privilégiera la rencontre entre jeunes et moins jeunes et le partage d'expériences de solidarité.

Au programme, un repas solidaire où chacun peut apporter son repas, la projection du documentaire Le Carré Bleu à Tikhvine suivi d'échanges et de partage autour de la problématique du séjour. Et pour la soirée de clôture, la Ville organisera une soirée cuisine et danse le samedi 2 décembre. Une belle manière de partager les cultures et la cuisine !

Migration et exode à Ouistreham

Le Festival des Solidarités à Ouistreham abordera les problèmes de l'immigration et de l'exode, sujets d'actualité ! L'ouverture du festival le samedi 18 novembre débute par la projection d'un film Ceux qu'on ne voit pas. Il y a fort à parier que ce sujet suscitera le débat. D'ailleurs, le public sera invité à se poser la question "Et moi qu'est ce que je peux faire au niveau local sur ces sujets d'actualités ?"

Tout au long de cette semaine de solidarité, Ouistreham proposera des expositions, un match de gala de football, sport collectif par excellence et où la solidarité est primordiale. Le festival proposera également une pièce de théâtre, "Migraaaants", à l'humour ravageur mais tragique.

Pratique. Du vendredi 17 novembre au dimanche 3 décembre. Entrée libre.Infos sur les événements sur festivaldessolidarites.org