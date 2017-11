Transat Jacques-Vabre: victoire de Coville/Nélias

Les navigateurs français Thomas Coville et Jean-Luc Nélias ont remporté lundi à Salvador de Bahia (Brésil) la transat Jacques-Vabre, en 7 jours 22 heures 7 min 27 sec, à bord d'un bateau de la catégorie Ultime (Sodebo Ultim').

Coville, détenteur du record du tour du monde en solitaire, a signé la première grande victoire de sa carrière en multicoque et n'avait plus gagné de grande course depuis 18 ans et son succès (en monocoque) lors de la Transat Jacques-Vabre 1999.

A LIRE AUSSI.

Transat Jacques-Vabre: Oman Sail se retire suite à la garde à vue de son skipper

Skipper de la Transat Jacques Vabre accusé d'agression sexuelle: ce que l'on sait

Voile : le skipper omanais Fahad Al Hasni mis en examen pour viol et placé en détention

Transat Jacques-Vabre : le Normand Louis Duc blessé, Carac se déroute vers Madère

Transat Jacques Vabre au Havre: début des festivités le 27 octobre 2017