Les Taxis-volants (UBER-NASA) arriveront en 2023

Le géant du transport avec chauffeur UBER, en partenariat avec l'agence spatiale américaine NASA, espère démarrer les premiers transferts en taxi-volant d'ici 2020.

La société UBER, a dévoilé son prochain partenariat avec la NASA. Tous deux mettent au point des taxis volants économes. Les images des prototypes semblent tout droit sorti d'un univers de film de sciences fiction. Une fiction qui semble bien partie pour devenir réalité.

Nom de code "UberAir"

Le partenariat a été signé mercredi dernier sous le nom de code "UberAir". L'expérimentation de ces engins est prévue aux Etats-Unis dans les villes de Los Angeles et de Dallas (Villes bien connues pour leurs embouteillages à longueur de journée), ainsi qu'à Dubaï aux Émirats arabes unis.

Le passage à la phase commerciale est prévue, si tout va bien, en 2023, avec en ligne de mire pour UBER, les jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles.

Les toits des immeubles, transformés en aéroport

Uber prévoit d'utiliser des toits d'immeuble ou des terrains vagues autour des échangeurs routiers comme bases.

Les engins électriques à décollage et atterrissage vertical, ressemblant à un petit hélicoptère, est capable de voler comme un avion grâce à des ailes munies d'hélices. Ces engins seraient toutefois "différents des hélicoptères car ils sont beaucoup plus silencieux, sûrs et abordables, et plus respectueux de l'environnement", assure Uber dans son communiqué.

