Transat Jacques Vabre: abandon de Louis Duc et Alexis Loison

Louis Duc blessé, l'équipage du voilier Carac a annoncé son abandon ce samedi 11 novembre 2017 vers 15h30.

La confirmation est tombée ce samedi 11 novembre 2017 peu avant 15h30 sur le site de la course: Louis Duc et Alexis Loison abandonnent la Transat Jacques Vabre. Les deux skippers s'étaient déroutés la veille vers l'île de Madère.

Abandon sur blessure

Louis Duc, blessé, doit se faire soigner à l'hôpital. Son état de santé ne lui permet pas de poursuivre la course.

C'est donc la guigne cette année pour les cherbourgeois, puisque l'autre équipage local, composé de Miranda Merron et Halvard Mabire, avait dû rapidement rebrousser chemin après le début de course, et rentrer à la maison pour cause d'avarie.

