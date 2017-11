Destination Londres: nos bons plans depuis Caen

Le 11 novembre 2017 à 10:07 Par : Marie-Charlotte Nouvellon

Noël approche, et vous rêvez de vous offrir un week-end pour admirer le sapin de Trafalgar Square et les illuminations de Covent Garden. Tendance Ouest a donc décortiqué pour vous les trajets les plus intéressants pour un week-end londonien depuis Caen.