Barrages Mondial-2018: l'Italie battue 1-0 en Suède, mal partie pour la qualification

L'Italie a été battue 1-0 (mi-temps: 0-0) par la Suède vendredi à Solna en barrage aller pour la Coupe du monde 2018 en Russie, à l'issue d'un match où les quadruples champions du monde ont été bien timides.

Les joueurs de Gian Piero Ventura devront se montrer plus convaincants et ont l'obligation de s'imposer lundi à Milan pour le match retour s'ils ne veulent pas manquer leur premier Mondial depuis 1958. Jakob Johansson a inscrit le seul but du match sur une frappe déviée (61e).

A LIRE AUSSI.

US Open: Federer dans le brouillard face à Tiafoe

Mondial-2018: le casting russe prend forme

Equipe de France: liste Deschamps, une attaque en questions

Mondial-2018: derniers rendez-vous, angoisse en Argentine

Tennis: l'alerte Murray a fonctionné pour les cadors à Indian Wells