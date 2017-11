Calvados : un jeune homme jugé pour vol et dégradations en récidive

Le 10 novembre 2017 à 14:15 Par : Joëlle Briant

Mercredi 8 novembre 2017, un jeune homme a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol et dégradations en récidive, faits commis à Saint André sur orne et Saint martin de Fontenay, au sud de l'agglomération en 2014, 2015 et 2016.