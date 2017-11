Concours de sauts d'obstacle au Parc des expositions de Rouen

Equiseine organise au Parc des expositions de Rouen (Seine-Maritime) un concours de sauts d'obstacle 4 étoiles de niveau international du 16 au 19 novembre 2017 : du grand spectacle et de nombreuses animations en lien avec le monde équestre.

Crée il y a 18 ans par deux passionnés d'équitation, Antoine Guy Bréant, directeur du concours et Dany Ferrand président de l'association, Equiseine organise chaque année un concours de saut d'obstacle. Pour la première fois, les organisateurs s'enorgueillissent de l'obtention d'une quatrième étoile par la fédération équestre.

Un événement de grande ampleur

Cet événement n'a cessé de croître depuis sa création s'il est devenu international en 2008 et a obtenu ses deux étoiles, c'est en 2009 qu'il a obtenu sa troisième étoile. Jadis organisé en extérieur au centre équestre de Canteleu, les lieux sont devenus trop exigus pour un événement d'une telle ampleur, alors, depuis l'année passée, ce concours s'organise en intérieur au Parc des expositions. On y retrouve une piste de compétition, un paddock, des espaces de restauration ainsi que de nombreux stands ou l'on peut se procurer des véhicules adaptés, des vêtements d'équitation ou du matériel de sellerie.

Un concours de haut niveau

Pour cette nouvelle édition 150 cavaliers et 350 chevaux participeront. Les épreuves sont très nombreuses et variées : au cours du week-end 16 épreuves seront proposées aux candidats. Les cavaliers participent à plusieurs épreuves afin de tenter d'être sélectionné au grand prix du dimanche. Il faut pour cela réussir à remporter une ou deux épreuves sans faute. En plus des concours de saut d'obstacle, le public aura l'occasion de voir une épreuve de puissance appelée "Saut du mur". Avec un record de 2,20m l'année passée, cette épreuve s'annonce impressionnante.

Des stars du sport équestre

Les stars seront également nombreuses : Jean-François Pignon un des meilleurs éleveurs de chevaux sera présent mais sur la piste on retrouvera aussi de prestigieux cavaliers et leur monture comme Philippe Rozier médaillé olympique ou Patrice Delaveau plusieurs fois vice-champion deu monde, Timothé Anciaume un cavalier 5 étoiles originaire de Mont Saint-Aignan ou Alexandra Ledermann médaillés aux jeux olympique, championne européenne de saut d'obstacle

Du grand spectacle!

En plus des épreuves de saut, le public peut également assister à de nombreux spectacles en soirée comme les démonstrations de dressage d'Elisa Laville (technique de monte hongroise), les dressages équestres de la Cie ATAO, la performance de la peintre Liska qui réalise une fresque équestre en direct et les acrobaties des horsemen qui parcourent un saut d'obstacle sans chevaux! Entre deux concours, le public pourra également voir les chevaux en entraînement au paddock et les enfants pourront même faire leur baptême de poney.

Pratique. du Jeudi 16 de 9h30à 22h Vendredi 17 de 9h30à 22h, samedi 18 de 9h30 à 23h, au dimanche 19 novembre de 8h30 à 17h. Parc des expositions de Rouen. 5 € à 18 € par jour ou 30 € le pass pour les 4 jours. www.equiseine.fr

