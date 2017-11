Un festival du court-métrage ce week-end à Fécamp

Le 6e festival Eurydice du court-métrage se déroule du 10 au 12 novembre 2017 à Fécamp (Seine-Maritime). Le public va pouvoir découvrir une trentaine de films.

C'est un rendez-vous qui commence à être connu à Fécamp: le festival Eurydice du court-métrage. C'est l'occasion pour le grand public de découvrir cette discipline du cinéma qu'est le court-métrage. La production y est foisonnante et souvent très riche. C'est volontairement que les bénévoles d'Eurydice proposent une programmation variée, sans thème. Écoutez Cassandra Paléologue du festival:

Le 6e festival Eurydice du court-métrage se déroule du 10 au 12 novembre 2017 à Fécamp. Le festival débute vendredi 10 novembre par le lancement du kino (des réalisateurs amateurs vont tourner un court-métrage en 48h). Vendredi soir, des projections délocalisées sont prévues au centre culturel de Saint-Hélène-Bondeville. Pour la compétition: projections samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 et 14h30 au Grand-Large de Fécamp. Toutes les projections sont ouvertes au public qui pourra voter. Quinze films sont présentés dans la compétition nationale et dix films dans la compétition jeune réalisateur.

