L'agglomération du Havre lance une enquête sur la mobilité

L'agglomération du Havre (CODAH) en Seine-Maritime lance une vaste enquête sur la mobilité. Objectif: savoir comme les habitants se déplacent et comme la population externe se rend sur le Havre. L'enquête sera réalisée du 9 janvier au 14 avril 2018 mais une phase de préparation sur le terrain a débuté le 2 novembre 2017.

La CODAH va lancer début 2018 une vaste enquête sur la mobilité (sur son territoire et plus largement autour de l'estuaire de la Seine de Cabourg à Fécamp en passant par Lillebonne, Pont-Audemer et Pont-L'Évêque). Cette enquête servira à affiner le plan de déplacements urbains de l'agglomération prévu jusqu'en 2022. 7 500 habitants vont être interrogés. Il s'agit de savoir comment se déplace la population dans le Havre (voiture, bus, tramway, vélo ou marche) et comment la population vient jusqu'au Havre (voiture, train ou vélo). Écoutez Isabelle Karcher, la directrice mobilité et développement durable à la CODAH:

L'enquête de mobilité de la CODAH se déroulera du 9 janvier au 14 avril 2018. Une phase de préparation sur le terrain a débuté le 2 novembre 2017. Des agents agrémentés par l'agglomération font de la prospection sur le terrain en laissant notamment des tracts d'information dans les boîtes aux lettres.

