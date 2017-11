Grand Quevilly : il dégrade des voitures par désoeuvrement

Lundi 6 novembre 2017, un homme a été jugé par le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) pour vol et dégradation du bien d'autrui par incendie.

Au Grand Quevilly (Seine-Maritime), dans la nuit du 10 au 11 août 2017, un jeune homme vole une pochette de jeux à l'intérieur d'une voiture. Non content de son forfait, il en casse le rétroviseur puis s'intéresse à six autres véhicules garés non loin, qu'il dégrade également. L'idée lui vient alors d'incendier l'un d'entre eux à l'aide d'un produit inflammable. Il est 3 h du matin et un témoin assiste à la scène. Il voit l'homme donner des coups de pied aux véhicules alentour et constate un départ de feu sur l'un d'entre eux. Il avertit la police qui interpelle bientôt l'individu.

"J'étais perturbé"

Pour ces faits, l'homme a comparu lundi 6 novembre 2017 devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime). On note qu'il a agi sous l'empire de l'alcool. Une expertise psychiatrique ne décèle pas d'anomalie mentale. "Ce soir là, j'étais perturbé", explique-t-il à la barre. Son casier judiciaire ne fait mention que d'une amende pour infraction routière, mais le Ministère public dénonce "un comportement qui n'est pas acceptable".

La défense du prévenu assure qu'"il a parfaitement compris la gravité de ses actes". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne à huit mois de prison avec sursis.

