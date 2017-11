Caudebec les Elbeuf : ivre et jaloux, il agresse sa compagne

Un homme a été jugé pour violences à l'encontre de son ex compagne devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime), lundi 6 novembre 2017.

Un couple a décidé de sa séparation à Caudebec les Elbeuf (Seine-Maritime), il y a déjà quelques mois. Un accord permet à l'homme d'aider à la garde de leurs deux enfants quand c'est nécessaire. Dans la nuit du 21 au 22 août 2017, celui-ci, il est donc au domicile de son ex-concubine.

Le temps passe et l'homme s'impatiente. Ce soir-là, il boit plus que de coutume. De nature jalouse et animé "d'un amour possessif ", dit-il à la barre, lundi 6 novembre 2017, l'énervement finit par le gagner. Quand son ex-compagne rentre, une discussion s'engage, qui tourne vite à la dispute. Il s'emporte, la tire par les cheveux et lui assène ce qu'il persiste à décrire comme de simples gifles. Les enfants assistent à la scène.

"J'avais de la colère"

Elle porte plainte le 22 août 2017, en insistant sur l'addiction à l'alcool du père de ses enfants. Un examen médical statuera sur des coups portés au corps, octroyant à la victime trois jours d'incapacité temporaire de travail. "Ça s'est accumulé dans ma tête, j'avais de la colère", explique-t-il. Pour le Ministère public, "une agressivité non maîtrisée devant les enfants est inacceptable".

En l'absence de défense et compte d'un casier judiciaire vierge, le Tribunal le reconnaît coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à l'audience à six mois de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.

