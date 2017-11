Canteleu : il télécharge des images pédo-pornographiques

Mercredi 8 novembre 2017, un homme était jugé devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime), accusé de détention et d'enregistrement d'images à caractère pornographique.

A Canteleu (Seine-Maritime), entre le 1er janvier et le 10 octobre 2013, un homme visionne, enregistre et télécharge des images pédo pornographiques sur un site internet. Il est alors victime d'un piratage de son ordinateur et contraint à payer une "amende" pour retrouver son utilisation normale.

Il se rend au Commissariat, son ordinateur est saisi et analysé : on y découvre un grand nombre d'albums de photos à caractère pédo pornographique téléchargées. Il reconnaît les avoir consultées et avoue : " Oui, j'ai payé pour consulter ce site", mais assure ne rien y connaître en informatique.

Une expertise psychiatrique dévoilera une personnalité mal structurée, des pulsions et des réactions à caractère psychotique. Pour le Ministère public, "le prévenu se cache derrière une pseudo naïveté en matière de technologie". Sa défense assure qu'"il y a aujourd'hui des garanties à ne plus agir ainsi".

Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne, mercredi 8 novembre 2017, à quatre mois de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.

