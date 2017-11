Calvados : appréhendé, il prend la fuite menotté

Samedi 8 juillet 2017 à Ryes (Calvados), les gendarmes sont appelés pour une altercation sur un parking. L'interpellation va s'avérer mouvementée, à tel point que l'un des belligérants a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen le mardi 7 novembre 2017.

Bradley Roulet, âgé de 21 ans, a été jugé mardi 7 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il devait répondre de faits survenus le samedi 8 juillet 2017 à Ryes, dans le Bessin, lors d'une altercation sur un parking : rébellion, outrages, menaces de mort et vol en récidive. Le prévenu était absent à l'audience.

Il s'enfuit menotté

À l'arrivée des gendarmes ce jour-là, les deux bagarreurs se séparent et l'un disparaît. L'autre, énervé et très agressif doit être menotté mais il parvient à partir en courant. Ce n'est que vers 1h du matin (soit plus de 2h plus tard) qu'il sera retrouvé juché sur un vélo qu'il vient de... voler ! Durant tout le trajet qui le mène à Bayeux, l'individu est injurieux et menaçant : "Je vais vous défoncer, vous crever vous et vos familles !"

Son parcours judiciaire, malgré son jeune âge, comporte des mentions de vols et de dégradations.

Un gendarme s'exprime à l'audience

L'un des deux gendarmes qui se portent partie civile est présent à l'audience : "S'il a pu s'échapper, c'est qu'il a été menotté par des réservistes, peu habitués. Quand on l'a enfin retrouvé, on a tout de même dû lui mettre des menottes aux chevilles pour éviter les coups de pied. Les insultes, c'est quelque chose que l'on connaît. Bayeux ce n'est pas Paris alors il n'est pas rare que le lendemain ils viennent s'excuser. Mais là aucune forme de regret." Il ajoute avoir été particulièrement choqué et inquiété par les menaces à l'encontre de sa famille.

La cour suit le réquisitoire de la procureure en condamnant Bradley Roulet à 6 mois de prison ferme. Il devra s'acquitter de 450 euros de dommages et intérêts envers l'une des victimes et de 400 euros envers l'autre.

