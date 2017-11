Entreprise 3.0 : quand le numérique révolutionne le management au CESI de Rouen

Le CESI à Rouen propose des formations continues qualifiantes pour les managers en poste ou pour les demandeurs d'emploi. Des formations qui intègrent depuis 2 ans un module consacré au numérique.

À Mont-Saint-Aignan près de Rouen (Seine-Maritime), le CESI, c'est une école d'ingénieur, une école supérieure des métiers 100% par alternance, mais aussi un organisme de formation professionnelle. Il propose aux personnes en poste, aux demandeurs d'emploi ou aux personnes en passe de se réorienter de passer des titres RMCP, comme Resource Management Certified Professional, qui correspondent à des diplômes allant de Bac+2 à Bac+5. Ces formations concernent notamment les domaines du management, des ressources humaines, de l'informatique, de la qualité sécurité environnement ou encore du BTP.

Un bloc de compétence sur le numérique

Ces formations fonctionnent à la carte. Soit une formation globale qui dure en moyenne un an à raison de 4 à 5 jours par mois, soit des blocs de compétences qui représentent des parties du diplôme visé. Et parmi ses blocs de compétences, le CESI propose désormais Entreprise 3.0 : manager autrement.

"On a constaté que, de plus en plus, le numérique est arrivé dans le management. Tout manager est obligé d'utiliser le numérique, précise Xavier Révérend, le directeur de l'école des managers du CESI entreprise. Au lieu de se sentir dépassé par ses outils, l'idée est d'en faire un inventaire, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise pour voir comment les intégrer à son système de management".

La formation elle-même est montée sous un format numérique. "Le début de la formation se fait sous la forme d'un word café pour s'éveiller au numérique", poursuit Xavier Révérend. Le reste fonctionne par des conférences à distance, sur Skype notamment. Des modules en e-learning complètent le tout avec des points d'étapes pour voir ce qui a été digéré pendant la formation. À la fin, l'idée est de pouvoir définir un plan d'action concret à mettre en place dans son entreprise actuelle ou future.

Un bon moyen donc de rester à la page. En apprenant par exemple à maîtriser les outils d'écriture collaborative, les logiciels de gestion de relations clients, les datas, de plus en plus nombreuses dans les entreprises sans être toujours bien exploitées. Cette formation est aussi l'occasion d'une prise de conscience. "Beaucoup viennent avec une certaine réticence, une forme d'appréhension. Ils comprennent à travers le module qu'ils n'ont pas le choix et ces outils deviennent plutôt un objet de curiosité et d'envie", selon Xavier Révérend. Ce bloc de compétences se fait sur 20h, soit 2,5 jours pour un montant de 1550 euros hors taxe.

Plus d'informations sur les formations sur www.cesi-entreprises.fr

