À Rouen, les commerçants mettent 10 000 € en jeu pour faire venir les clients

Grâce à l'opération Achetez malin, les commerçants du centre-ville de Rouen espèrent attirer plus de clients en mettant en jeu près de 10 000 € de bons d'achat.

Tout est permis à la guerre, y compris dans celle qui oppose les commerces de centre-ville et les grands centres commerciaux périphériques. À Rouen, les commerçants ont décidé de frapper un grand coup pour attirer les clients dans leurs boutiques. Avec la troisième édition d'Achetez malin, du 9 novembre au 8 décembre 2017, ils mettent en jeu 336 bons d'achat de 30 €, soit un tout petit peu plus de 10 000 € de gains. Mais ils ont eux aussi à y gagner.

Faire parler du centre-ville

"Nous savons que les gens qui ont un bon de 30€ en dépensent plus, explique Bruno Bertheuil, président de l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen (Ocar). Et puis, cet événement, ça fait parler des commerçants du cente-ville." Ils espèrent aussi créer de l'affluence dans leurs allées, surtout à l'approche des fêtes de Noël et de leur potentiel commercial.

Cette année, près de 400 commerçants participent sur les 2 800 que compte la ville. L'Ocar espère faire mieux que les 16 000 bulletins de participation amassés en 2016. Le tirage au sort pour désigner les gagnants aura lieu le 4 janvier 2018.

