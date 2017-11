Bonne table à Rouen : la Cantine, rue Eau-de-Robec

Pour notre pause déjeuner gourmande, nous nous arrêtons cette semaine à la Cantine, rue Eau-de-Robec à Rouen, un restaurant associatif qui propose un menu abordable avec des plats végétariens.

La Cantine, c'est un menu unique dans une ambiance très conviviale. On s'y sent comme à la maison. Derrière les fourneaux, des bénévoles, le restaurant est associatif. À notre arrivée, on s'installe à une grande table à tréteaux en bois. La commande est prise au comptoir. Et lorsque les plats sont prêts, on nous appelle pour venir les chercher. Les assiettes aux motifs fleuris sont disparates, ce qui donne un charme désuet au lieu.

Comme à la maison

En entrée, la soupe au butternut et lait de coco permet de nous réchauffer. Pour le plat, je choisis une salade de saison et un écrasé de pommes de terre pour accompagner mon pavé de rumsteck sauce au poivre. La salade est vraiment délicieuse, la petite sauce vinaigrette qui l'accompagne fait toute la différence. Une bonne option pour les végétariens. La purée est forcément faite maison et la viande est bonne. Pour le dessert, place au cheese cake. Les assiettes sont copieuses mais une petite douceur sucrée fait toujours plaisir.

Le menu complet est à 13 €. Un tarif réduit est prévu pour les étudiants et les demandeurs d'emploi et le pourboire est le bienvenu pour contribuer au développement du projet. Mon collègue décide d'adhérer à l'association pour un euro. "C'est un peu chez toi, maintenant, Pierre", lui lance l'une des bénévoles. C'est finalement ça, l'esprit cantine.

Pratique. La Cantine, 192 rue Eau-de-Robec à Rouen.

