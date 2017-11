Rennes: Sabri Lamouchi futur entraîneur

L'ancien milieu de terrain international français Sabri Lamouchi va être nommé entraîneur de Rennes en remplacement de Christian Gourcuff, limogé mardi, ont annoncé mercredi plusieurs médias.

Sa nomination officielle devrait intervenir dans la soirée ou jeudi matin, affirme le quotidien L'Equipe sur son site internet, une information confirmée depuis par France Bleu Armorique.

Un peu plus tôt, les quotidien locaux Ouest-France et Le Télégramme avaient donné pour quasiment acquise l'arrivée de Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de Saint-Étienne et favori de longue date pour le poste.

D'autres noms, comme l'ancien défenseur argentin Gabriel Heinze ou même l'ancien sélectionneur national Laurent Blanc circulaient encore mercredi matin, mais celui de Lamouchi n'a fait son apparition dans la course qu'à la mi-journée.

Ouest-France a depuis admis que Galtier ne serait "à 100%" pas le nouvel entraîneur, alors que Le Télégramme donne Lamouchi "en approche".

Le changement à la tête du club, avec l'arrivée d'Olivier Létang comme président délégué et manager général à la place de René Ruello, actée par un conseil d'administration mardi, semble avoir fait basculer les canaux d'informations autant que les circuits de décisions hors du microcosme rennais.

Ce sera une sorte de cadeau d'anniversaire pour Lamouchi (12 sélections), qui fêtera ses 46 ans jeudi, et qui, depuis sa retraite comme joueur, a été successivement sélectionneur de la Côte d'Ivoire et entraîneur à El-Jaish, au Qatar.

Christian Gourcuff avait été écarté mardi soir après une entrevue avec Olivier Létang envers qui il n'avait jamais caché son hostilité.

Un tandem composé de Michel Troin, ancien adjoint de Philippe Montanier et chargé ces derniers mois de superviser les adversaires du Stade Rennais, et de Landry Chauvin, directeur du centre de formation, qui avait été désigné pour diriger les entraînements de mercredi.

Mais leur intérim devrait prendre fin dès jeudi, le nouveau technicien, qui serait à Rennes depuis mardi, selon L'Equipe, devant prendre rapidement ses fonctions afin de pouvoir profiter de la trêve international pour se présenter au groupe et entamer son travail.

