L'objectif de baisse à 50% du nucléaire reporté à "l'échéance de 2030 à 2035"

Le gouvernement va "travailler" sur "l'échéance de 2030 à 2035" pour ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50%, a déclaré Nicolas Hulot mardi soir sur Public Sénat.

"On va maintenir évidemment cet objectif de 50% (...), on va simplement le repositionner dans le temps", a dit le ministre de la Transition écologique. "Je pense que l'échéance de 2030 ou 2035 est une échéance sur laquelle on va travailler", a-t-il ajouté, alors que cette baisse était au départ prévue pour 2025.

A LIRE AUSSI.

Nucléaire: Hulot se risque à évoquer "jusqu'à 17" fermetures de réacteurs

La mairie de Paris veut interdire les voitures à essence en 2030

Les ressources mondiales en eau pourraient se raréfier d'ici 2050

L'Opep parvient à un accord "historique" pour limiter sa production

Loi hydrocarbures: "d'autres pays vont emboîter le pas", espère Hulot