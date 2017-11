A Rouen, Rodolphe Pottier parmi les grands chefs de demain

L'édition 2018 du fameux guide Gault&Millau sort ce jeudi 9 novembre 2017. L'ouvrage met à l'honneur Rodolphe Pottier, jeune chef du restaurant rouennais Rodolphe, parmi ses "Grands de demain".

Pour les clients amateurs de gastronomie comme pour les chefs, la sortie du guide Gault&Millau est toujours un grand moment. La version 2018, qui sort ce jeudi 9 novembre 2017, met une nouvelle fois à l'honneur les meilleures tables de chaque région. En Normandie, Rodolphe Pottier est à l'honneur.

Trois toques

Le jeune chef de 26 ans, à la tête du restaurant qui porte son prénom dans la rue Percière de Rouen (Seine-Maritime), est désigné "Grand de demain" dans la région par le guide. Parmi les 3 800 restaurants et bistrots sélectionnés en Normandie, Rodolphe Pottier s'est distingué avec trois toques et une note de 15 sur 20. Une suite logique pour celui qui avait été désigné Jeune talent l'année dernière et qui a obtenu en début d'année sa première étoile au Guide Michelin.

