Basket (N1F). Le CB Ifs reste serein

Concédant sa 4e défaite de la saison face à Aulnoye samedi 4 novembre 2017 (64-68), Ifs (Calvados) semble avoir manqué d'un brin d'expérience pour passer devant. La réaction est attendue face à Dunkerque dès ce week-end.

Le résultat comptable pourrait inquiéter les rangs ifois mais la manière fait tout bonnement plaisir. Malgré trois dernières défaites consécutives, Morgan Debrosse, le coach peut se réjouir d'avoir rencontrer et accrocher des équipes de haut de tableau. "On voit que l'on est capable de tenir des équipes qui jouent la montée en Ligue 2 donc c'est rassurant mais il va falloir vite réagir et enclencher une dynamique de victoires".

Se rattraper à domicile

Le premier quart de saison est passé et Ifs se place au 9e rang du classement. "Il n'y a pas de situation d'urgence car on propose un vrai basket. On progresse tous les jours. Maintenant la priorité est de faire basculer les matchs serrés en notre faveur". Et si les vertes ne remplissent pour l'instant pas l'objectif initial de faire du domicile une forteresse imprenable, elles comptent bien le faire dès ce week-end face à Dunkerque, avant-dernier du groupe. Cela pourrait lancer une série de victoires face à des équipes à priori équivalentes ou plus faibles.

