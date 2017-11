Près de Caen, à l'approche de Noël, trouver le jeu qui vous correspond

Annelyse Choin, a créé en 2014 une Ludothèque mobile basée à Mondeville (Calvados). La ludothécaire délivre de précieux conseils pour bien choisir ses jeux et passer un bon moment.

À l'approche de Noël, comment choisir le bon jouet ? Depuis trois ans, la ludothèque mobile "Être & Jouer", d'Annelyse Choin dont le siège est basé à Mondeville (Calvados), permet de faire un choix éclairé parmi le magma foisonnant des publicités et des catalogues sur le sujet.

Trouver le jeu adapté

La bas normande s'applique à orienter le public et dénicher un jeu adapté à la personne en fonction de ses aptitudes, de ses goûts..."Présenter et tester les jeux permet d'avoir son propre ressenti pendant la phase ou on l'a essayé", explique la passionnée. Elle orientera par exemple une famille avec des enfants d'âges différents sur un jeu adapté, en l'occurrence, à base de courses de kangourous colorés... comme "le Kang-A-Roo". Elle propose également le décryptage des nombreuses règles de jeux, service très appréciable laissant place au plaisir de jouer.

S'évader par le jeu

Loin des préjugés et des stéréotypes de genre ou d'âge, le jeu n'est pas réservé à certaines catégories. Jouer avec ses parents peut participer à entretenir un lien qui pourra perdurer notamment dans l'adolescence explique Annelyse. La notion de plaisir est ce qui la guide avant tout, "voir les petits et grands avec les yeux emplis d'étoiles", clame la ludothécaire chevronnée.

Pratique. 16 rue commandant Charcot à Mondeville. 06 66 92 59 48

