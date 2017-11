Tennis de table : le SPO Rouen s'offre Roanne

Pour la 5e journée de championnat de ProA masculine de tennis de table, le SPO Rouen (Seine-Maritime) recevait Roanne, ce vendredi 3 novembre 2017.

Le SPO Rouen recevait Roanne, ce vendredi 3 novembre 2017, pour la 5e journée de championnat de ProAM de tennis de table. À domicile, poussé par le public, les Rouennais jouaient leur place sur le podium. Au classement, Roanne n'est pas en bonne position pour prétendre remporter la victoire mais il faut quand même se méfier d'un sursaut.

Le SPO Rouen dans une bonne dynamique

Lors du premier match, Manu Lebesson affronte Yaroslav Zhumudenko, n°52 fr. Le premier set est expéditif, Lebesson prend l'avantage, puis le second set s'enchaîne. Mais lors du 3e et 4e, l'Ukrainien donne du fil à retordre au Rouennais et arrive à l'égalité au 5e set. Dans l'ultime set, Lebesson remporte la victoire et donne un premier point à son équipe: 3-2 (11-2, 11-7, 4-11, 7-11, 11-5).

Dans second match, Kwan-Kit HO est opposé à Enzo Angles, n°67 fr. Kwan-Kit prend le premier set mais Enzo récupère le second. Par la suite, commence une lutte sans fin, le 3e et 4e set jouent les prolongations mais le jeune Kwan-kit s'en sort victorieux. Deuxième point pour les Rouennais 3-1 (11-5, 7-11, 14-12, 13-11).

Après la pause, c'est au tour de Jesus Cantero de rentrer sur le terrain affronter He Bai, n°61 fr. Avec son jeu puissant, Jesus ne fait pas dans le détail, remporte rapidement le match 3-0 (11-7, 11-4, 11-5) et donne le dernier point à son équipe qui permet aux Rouennais de remporter la rencontre 3-0.

"Ça tourne très bien, je suis satisfait des coéquipiers, on entretient la victoire et c'est très bien. Pour le prochain match face à Pontoise, qui joue le podium, on verra si on est capable de rivaliser et jauger de notre niveau face à ce genre d'équipe qui vise le titre", confie Emmanuel Lebesson.

Au classement, les Rouennais cumulent 12 points et arrivent en 2e position du classement provisoire avec une défaite mais quatre victoires consécutives.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table: Faux pas pour le SPO Rouen

Tennis de table: quatrième succès consécutif pour le SPO Rouen

Tennis de Table : Rouen en tête du championnat

Tennis de table : Le SPO Rouen va retrouver la Pro A

Tennis de table : Le SPO Rouen partage la tête du classement de Pro B