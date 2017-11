La réserve de QRM s'impose 2-0 dans le derby face au FCR

Samedi 4 novembre 2017, la réserve de QRM accueillait le FC Rouen (Seine-Maritime) pour la 8e journée de championnat de Nationale 3. Score final 2-0.

Samedi 4 novembre, la réserve de QRM accueillait le FCR pour la 8e journée de championnat de Nationale 3. Au début de la rencontre, les deux équipes étaient dans un mouchoir de poche. Le match permettra de les départager.

Les premières minutes sont plutôt à l'avantage du FCR avec quelques pertes de ballon de QRM mais qui n'empêchent pas les Quevillais d'ouvrir le score à la 19e minute (Fidel Loppy). Ensuite, QRM se réveille et marque un deuxième but à la 61e (Irie-Bi). Le FCR ne parvient pas à remontrer le score, et ce, même avec un penalty arrêté par le gardien Quevillais.

La fin du match est en faveur des Quevillais qui gravissent les marches du classement et atteignent la deuxième place avec cinq victoires, un nul et deux défaites. Quant au FCR, les Rouennais descendent à la huitième place avec quatre victoires et quatre défaites.

