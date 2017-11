Près de Caen, un ado s'attaque à sa maison à coups de hache

Un jeune homme de 16 ans s'est montré particulièrement violent, donnant des coups de haches dans les murs de la maison de sa mère à Colombelles (Calvados). Les faits se sont produits dimanche 5 novembre 2017 en fin de journée.

Une violente dispute a éclaté dimanche 5 novembre 2017 entre un adolescent et sa mère à Colombelles (Calvados). Après que le jeune homme de 16 ans s'est disputé avec sa petite soeur âgée de 8 ans, sa mère le met à la porte.

Garde à vue prolongée

Mais le garçon ne l'entend pas de cette oreille. Il entre dans une violente colère et se saisit d'une hache. Il s'attaque aux murs et fenêtres de la maison avant de s'emparer d'un bidon d'essence et d'en répandre sur les murs et le pas-de-porte de l'habitation.

Le jeune homme, déjà connu des services de police, est toujours en garde à vue.

