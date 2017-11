Transports : la SNCF sensibilise aux risques dans les gares

La SNCF mène une opération de prévention, mardi 7 novembre 2017, contre les risques en gare à Caen (Calvados), Oissel (Seine-Maritime) et Carentan (Manche). Un moyen de sensibiliser les usagers et de rappeler les bons comportements.

"Les accidents en gare sont encore trop nombreux", explique d'emblée Emmanuèle Saura, directrice territoriale de SNCF Réseau en Normandie. Un accident sur deux en gare est dû à l'inattention des voyageurs. C'est en partant de ce constat que la SNCF a jugé nécessaire d'organiser des journées de sensibilisations aux risques en gare. Cette année, elles ont lieu à Oissel, Caen et Carentan, mardi 7 novembre 2017, de 6h30 à 10h30.

6 secondes pour parcourir 200 mètres

Un train roule vite et sa distance de freinage est importante. Les accidents en gare concernent le plus souvent des chocs avec les rames. Mardi 7 novembre 2017, des agents de SNCF réseau iront donc directement à la rencontre des usagers pour leur rappeler les règles de sécurité les plus essentielles : rester éloigné de la bordure du quai, éviter de porter des écouteurs en gare pour rester attentif aux messages de sécurité, et utiliser les passages sécurisés (passerelles ou tunnels) pour se rendre sur les quais.

Écoutez Emmanuèle Saura, directrice territoriale SNCF Réseau Normandie :

