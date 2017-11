Rouen : poursuivi pour apologie du terrorisme, un homme relaxé

Jugé en comparution immédiate devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime), un prévenu est accusé d'apologie du terrorisme dans un espace public.

C'est à Cléon (Seine-Maritime) le 28 octobre 2017 qu'un homme dîne dans un restaurant avec ses enfants et profère des propos sans équivoque mentionnant la haine qu'il porte aux " blancs, qu'il faut tous exterminer", et explique à ses enfants que leur père va partir en voyage pour rejoindre les rangs djihadistes.

Des clients l'entendent et, choqués, déposent une main courante au commissariat. L'individu est bientôt interpellé et placé en garde à vue pour être entendu. Il est manifestement sous l'empire de l'alcool et refuse le test de l'éthylomètre. En outre, il nie les propos rapportés dans la main courante. Il est néanmoins reconnu sur une photo que la Police présente aux témoins de la scène.

"Je n'ai jamais dit ça"

L'ex compagne du prévenu est ensuite avertie et entendue, elle confirme l'addiction à l'alcool du prévenu. Son épouse actuelle, quant à elle, est choquée par ce que l'on reproche à son mari. Le gérant du restaurant, entendu lui aussi, dit ne rien avoir remarqué. "Je n'ai jamais dit ça à mes enfants", clame-t-il à la barre. Pour le Ministère public, "si les propos tenus sont incertains, le comportement du prévenu est inquiétant". Sa défense renchérit : "Rien ne prouve que ces propos aient été réellement tenus".

À l'audience de ce jour mardi 31 octobre 2017, il est relaxé par le Tribunal.

