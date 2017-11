Isneauville : ils s'attaquent au distributeur de billets

C'est un prévenu au lourd passif judiciaire qui est jugé vendredi 3 novembre 2017 devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime). Il est accusé de complicité de vol en réunion et en récidive.

Dans la nuit du 7 juillet 2016, Jean-Marc Claisse, 48 ans, et ses acolytes, s'attaquent au distributeur de billets d'une banque d'Isneauville (Seine-Maritime). Il a bien préparé son coup, puisqu'il a l'intention d'arracher la machine à billets à l'aide d'un engin de chantier qu'il a volé la veille à Bihorel. Sur place, deux clients venus retirer de l'argent se voient contraints de "dégager par la force", reconnaît-il à la barre, jugé le vendredi 3 novembre 2017 à Rouen.

Ce jour-là, manifestement chef de la bande, il se met au travail. Le mur de la banque est éventré alors que les deux malheureux clients préviennent la Police qui arrive sur les lieux et interpellent l'individu, aidée par la description des vêtements que les deux témoins en ont fait. Sur le parking, on retrouve l'engin de chantier et une voiture, également volée, le moteur en marche. Placé en garde à vue, les prélèvements d'empreintes relevées le confondent.

Un distributeur non protégé

Le Directeur de la banque, entendu, confesse que le système de protection contre le vol n'a pas été installé alors que la machine venait d'être approvisionnée. A la barre, les déclarations du prévenu, déjà condamné pour faits similaires en 2014, sont plus qu'imprécises quant au mode opératoire qu'on lui demande de décrire. Son casier judiciaire est lourd, puisqu'il mentionne vingt trois condamnations pour vols, recel et violences. Pour la partie civile, "c'est un professionnel du vol associé à une bande organisée". Pour le Ministère Public, "le prévenu a minutieusement préparé son coup". Sa défense demande "une modération dans la peine requise, pour un acte commis sans violences". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne à cinq ans de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Rouen : une aide à domicile abuse de la faiblesse d'un couple âgé

Accusé de violences conjugales, il plaide pour des torts partagés

Calvados.Un homme jugé pour avoir volé et tabassé un dealer

Rouen : dans la voiture volée, le butin de ses précédents larcins

Calvados : à force de narguer la police, il se retrouve au tribunal