Incendie dans l'Orne: 4 résidents d'une maison de retraite hospitalisés

Quatre résidents d'une maison de retraite à Alençon (Orne) ont été hospitalisés ce samedi 4 novembre 2017 après un incendie.

Un incendie s'est déclaré ce samedi 4 novembre 2017 à 1h10 du matin sous un porche rue de la Sénatorerie à Alençon (Orne).

les fumées pénètrent dans une maison de retraite

Le feu a détruit des poubelles et un scooter, il a été rapidement maîtrisé mais les fumées se sont infiltrées dans les locaux d'une maison de retraite riveraine, au point de déclencher les alarmes.

4 résidents incommodés par les fumées

2 femmes âgées de 85 et 98 ans et deux hommes âgés de 82 et 85 ans incommodés par les fumées ont été pris en charge par les secours et évacués vers le centre hospitalier de la ville.

28 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet incendie.