Tennis de Table (Pro B) : Le Caen TTC corrigé par Issy

Battu par Argentan la semaine passée, Caen (Calvados) comptait sur la 5e journée de Pro B pour se relancer. Mais finalement, l'issue en fut tout autre en s'inclinant devant Issy (0-3) ce vendredi 3 novembre. Un score logique, mais sévère pour les caennais...

À l'aube de cette 5e journée, Caen et Issy en étaient au même point : deux victoires pour deux défaites. Finalement, les banlieusards parisiens ont dominé les débats en infligeant un sévère 3 sets à 0 aux hommes de Xavier Renouvin. "On est tombé sur plus fort que nous mais c'est décevant de repartir avec zéro point. Je suis notamment déçu pour Marcos Madrid car ses efforts sont mal payés". Et pour cause, si seul Marcos Madrid avait réussi à faire un sans faute jusqu'ici, il a connu sa première défaite de la saison (2-3), et pas contre n'importe quel joueur. Face à Alexandre Cassin, n°135 mondial, "qui a d'énormes qualités", à en écouter le coach caennais, le mexicain n'a pas su profité des moments opportuns pour déstabiliser le jeune prodige du ping "Je suis un peu frustré car je sais que j'ai eu des occasions. En voulant assurer un ou deux points ça m'a coûté cher. Je n'ai pas pris assez de risques à des moments importants", explique-t-il.

Marcos Madrid battu, le double encore perdant

Revenu deux fois au score, il s'est fait surprendre en fin de belle. Son compatriote, Jakub Kosowski n'a guère fait mieux. Opposé au suédois Hampus Nordberg, le polonais s'est trouvé démuni, à l'image d'un début de saison raté sous ses nouvelles couleurs. "Mentalement il est au fond du trou. Même quand il mène, il arrive à douter de ses capacités. Il n'a plus du tout confiance en lui", observe Xavier Renouvin. Suite aux deux premières défaites, seul le double aurait pu sauver les derniers espoirs caennais. Mais la nouvelle formule de Pro B ne semble pas sourire au Caen TTC, qui a perdu son 5e double consécutif. Malgré un changement de duo, voyant Julien Piétropaoli et Marcos Madrid s'associer, les Caennais n'y arrivent décidément pas. "Le double nous fait défaut. On doit changer des choses tactiquement" assume le leader du groupe. Pour l'heure, l'objectif initial de remonter en Pro A s'annonce de plus en plus comme une mission impossible...

Les Caennais tenteront de repartir de l'avant face à Metz mardi 21 novembre prochain et dès ce samedi soir 4 novembre, la Bayard Argentan, l'autre équipe normande de ProB sera à Boulogne Billancourt.

Fiche technique.

Caen 0 - 3 Issy

Marcos Madrid 2 - 3 Alexandre Cassin (12-14, 11-6, 4-11, 11-8, 9-11)

Jakub Kosowski 1 - 3 Hampus Nordberg (13-15, 11-9, 5-11, 7-11)

Madrid-Piétropaoli 1 - 3 Nordberg-Le Guen (3-11, 11-9, 5-11, 7-11)

