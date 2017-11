Tennis de table : le SPO Rouen joue le podium face à Roanne

Ce vendredi 3 novembre 2017, le SPO Rouen tennis de table (Seine Maritime) va accueillir le club de Roanne pour la 5ème journée de championnat de Pro AM

Après une première défaite en tout début de saison, le SPO Rouen reste sur une série de 3 victoires consécutives. Et ce vendredi face à l'équipe lanterne rouge du championnat, les Normands pourraient bien espérer une 4ème victoire et peut-être une place sur le podium.

Attention toute fois à ne pas prendre de haut une équipe de Roanne qui sera dangereuse, car les joueurs n'ont toujours pas ouvert leur compteur de victoire et seront donc prêt à tout dans la Salle 1000 du Kindarena !

Emmanuel Lebesson et ses coéquipiers devront l'emporter face à Yaroslav Zhmudenko, He Bai, Enzo Angles et Chia Hung Sun.

