Calvados : les cambrioleurs volent des armes de collection

Le 03 novembre 2017 à 10:55 Par : Joëlle Briant

A Criqueville en Bessin (Calvados), entre fin 2015 et début 2016, un restaurant fermé pour cause d'arrêt d'activité se fait cambrioler. Deux hommes sont mis en cause. Jeudi 2 novembre 2017, ils ont du répondre de leurs délits devant le tribunal de grande instance de Caen.