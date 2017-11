Edouard Philippe: "la sécurité est l'affaire de tous"

Après la tour Eiffel mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu à la gare du Nord à Paris vendredi pour rassurer les Français deux jours après que la loi antiterroriste a remplacé l'état d'urgence et rappeler que "la sécurité est l'affaire de tous".

"Nous savons parfaitement que le niveau de menace reste élevé", a déclaré Édouard Philippe entouré, du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et de la ministre des Transports Élisabeth Borne. "La sécurité c'est l'affaire de tous, ça n'est pas uniquement l'affaire des forces de l'ordre", a-t-il rappelé après avoir rencontré les policiers, gendarmes, agents de la sûreté de la SNCF et de la RATP.

"Les défis sont immenses mais le gouvernement, les forces de l'ordre, l'ensemble des opérateurs sont extrêmement mobilisés pour mettre des moyens humains supplémentaires, vérifier que le cadre juridique de notre action nous permet d'apporter des réponses claires et efficaces et c'est notamment le cas depuis l'adoption de la loi antiterroriste", a-t-il dit.

"Et puis au-delà des moyens humains et juridiques, et au delà même des moyens matériels, je redis l'attention que nous devons tous avoir, cette vigilance collective et pas simplement la vigilance des forces de l'ordre, car ils ne pourront répondre au défi immense du terrorisme que par une attention permanente et collective de l'ensemble des citoyens", a assuré le Premier ministre.

Mercredi, lors d'un déplacement à la tour Eiffel, le Premier ministre avait déjà appelé à la "vigilance de l'ensemble de la société" pour une réponse "efficace" à la menace terroriste.

La veille, le ministre de l'Intérieur s'était rendu à la gare Saint Lazare pour rencontrer les patrouilles de sécurité.

Selon la préfecture de police de Paris, 15 millions de voyages quotidiens sont effectués sur le réseau de transports d'Ile-de-France dont 700.000 sur la gare du Nord. Il y a eu 14.435 interpellations sur l'ensemble des réseaux depuis janvier 2017. Sur les neuf premiers mois de 2017, 1.538 plaintes ont été reçues au poste de police de la gare du Nord et 3.785 interpellations ont eu lieu.

