Un nouveau visage pour le Grand Quai au Havre

Le Havre (Seine-Maritime) poursuit sa mue. Des travaux débutent en ce début novembre 2017 sur le quai de Southampton, qui accueille la célèbre oeuvre des 500 ans la ville: la Catène de containers.

Le Grand Quai du Havre s'étend sur 1,6 km entre le port de pêche et le port de plaisance. Un quai autrefois industriel et qui présente actuellement de vastes espaces en partie désaffectées. Le projet est de rendre ce quai aux habitants et aux visiteurs tout en valorisant l'architecture Perret classée au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Le Grand Quai sera un lieu de vie

Les nouveaux quais vont accueillir des jardins, des lieux de loisirs et des terrasses. Ces dernières seront exploitées par les commerces déjà présents sur le quai. Les travaux se feront par phases. Les premières opérations, de novembre 2017 à janvier 2018, concerneront le quai de Southampton. L'ensemble s'achèvera à l'horizon 2022. Durant toute la durée des travaux, la circulation sur le boulevard François-1er ne sera pas coupée même si elle devra être réduite sur une seule voie.

Requalification du Grand Quai du Havre: un coût global estimé à 33 millions d'euros répartis sur sept années (2016-2022). 7,3 millions d'euros sont subventionnés (GPMH, EFPN, Conseil Régional Normandie, Département Seine-Maritime).

