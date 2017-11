24e édition du salon de la miniature ce dimanche à Pont Audemer

Ce dimanche 5 novembre 2017, les collectionneurs et passionnés de jouets anciens se donnent rendez-vous à Pont Audemer pour une nouvelle édition du salon de la miniature.

Le parc des sports et loisirs Alexis Vastine accueille les 600 mètres de table et 170 exposants. Particuliers et professionnels seront au rendez-vous. De nombreux parking seront accessibles autour du site.

Ici pas de places pour les jouets de presse (excepté quelques modèles de fin de collection vendus à peu d'exemplaires). Sur les stands des jouets anciens en tôle, voitures miniatures, soldats, poupées ou encore des jouets d'avant et d'après guerre. Vous trouverez peut être la perle rare.

Ce salon / bourse d'échange est organisé par un passionné, Jacques Fremond, président de l'association “Miniature club de Pont Audemer”. Cette association non subventionnée propose l'entrée à 2€ (gratuite pour les moins de 12 ans).

Collectionneur ou simple visiteur le salon se veut convivial et familial en proposant un coin restauration mais aussi des jouets pour les petits à prix réduits. Le but est à la fois d'acheter, d'échanger et de donner à la jeune génération l'envie de démarrer une collection.

Le salon est ouvert ce dimanche 5 novembre 2017 de 08h30 à 17h30.