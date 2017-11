Soupçons de bizutage à Caen : la corpo médecine brise le silence

Dans un communiqué partagé sur Twitter mardi 31 octobre 2017, les responsables de la corpo médecine de l'université de Caen (Calvados) ont réagi à l'ouverture d'une enquête sur une affaire de bizutage.

Un communiqué pour un message clair à faire passer, mardi 31 octobre 2017. Un peu plus d'une semaine après l'ouverture d'une enquête judiciaire pour bizutage, la "Corpo Médecine" de l'université de Caen (Calvados) dit condamner "toute forme de violence qu'elle soit physique, morale ou sexuelle." Ses responsables disent ne pas vouloir "polémiquer par voie de presse sur d'éventuelles contrevérités."

Maintien des actions de prévention

Alors que l'information alimentait les médias locaux et nationaux, ainsi que les réseaux sociaux, la grande majorité des étudiants de médecine présents sur le campus mardi 24 octobre, ne souhaitait pas commenter l'affaire.

La Corpo médecine a profité de ce communiqué pour rappeler d'autres actions dont elle a la charge, comme assurer un service de polycopie aux étudiants ou défendre leurs droits auprès des instances représentatives locales et nationales. Elle annonce par ailleurs que l'organisation de manifestations de prévention et de sensibilisation n'est pas remis en cause.

